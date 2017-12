China nega ter vendido armas ao Sudão e à Birmânia O Ministério de Assuntos Exteriores chinês rejeitou hoje o relatório da Anistia Internacional (AI) que acusa Pequim de ter exportado armas de forma "irresponsável" a países como Sudão, Birmânia, África do Sul e Nepal, contribuindo para "graves violações dos direitos humanos" nessas nações. O funcionário do Ministério de Assuntos Exteriores chinês Li Hui negou as acusações feitas pela AI e assegurou que Pequim "cumpre as convenções e obrigações internacionais" em relação à venda de armamento. "A China e outros países da Organização para a Cooperação de Xangai cumprem com rigor suas obrigações a esse respeito", destacou Li em entrevista coletiva, na qual informou sobre a próxima cúpula de chefes de Estado dessa organização, no dia 15 de junho em Pequim. Li assegurou que o cumprimento das obrigações internacionais "não é incoerente com as atividades da China" e dos outros países da organização (Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão) no âmbito da venda de armas. O relatório da AI, divulgado neste domingo, acusa a China de contribuir para sustentar "conflitos brutais"com sua venda de armas. A China é um dos países que realiza um tráfico de armamento "maior, de forma mais secreta e mais irresponsável", afirmou o relatório da AI.