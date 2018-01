China negocia construção de seis usinas nucleares no Paquistão A China pode assinar em novembro um acordo com o Paquistão para construir seis usinas nucleares no país, como parte da cooperação bilateral cada vez maior na área, informou nesta sexta-feira a agência Xinhua. As centrais seriam construídas durante os próximos 10 anos, cada uma delas com uma capacidade de 300 megawatts. Mas por enquanto não foram revelados mais detalhes do futuro acordo nem seu valor. Segundo a agência, as negociações começaram durante a visita do general Pervez Musharraf à China em fevereiro. Na ocasião, o presidente paquistanês também se mostrou interessado em centrais de mais capacidade. O Paquistão vê na China um possível aliado nuclear. Seria, segundo os analistas, um "consolo" para Islamabad, diante do pouco apoio por parte dos Estados Unidos. O objetivo do país é, até 2025, ter uma capacidade nuclear de 8 mil megawatts. A China já ajudou o Paquistão a construir uma usina nuclear de 300 MW em Chashma, na província do Punjab, em 1999. Atualmente, está finalizando outra da mesma capacidade, na mesma região. Hu Jintao e Musharraf assinaram 13 acordos de cooperação em setores como comércio, ciência e saúde, durante a última visita do líder paquistanês à China.