China oferece ajuda de dois milhões de dólares à Indonésia A China ofereceu neste domingo uma ajuda de urgência de dois milhões de dólares à Indonésia, e prometeu assistência material para socorrer às vítimas do terremoto que sacudiu a ilha de Java no sábado e que causou mais de 3.300 mortes. "O governo chinês expressa ao governo indonésio sua vontade de proporcionar toda a ajuda necessária", indicou um comunicado do Ministério de Relações Exteriores publicado no site da chancelaria. O país também prepara o envio de equipes de resgate e materiais médicos, destacou a agência estatal da China. O presidente Hu Jintao enviou uma mensagem ao presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, expressando suas condolências pelas vítimas e as perdas econômicas. Diversos países, como Alemanha, Irlanda, Grécia, Malásia, França, Reino Unido e Austrália, também ofereceram ajuda econômica a Jacarta.