China oferece recompensa para cidade que diminuir poluição A província que mais produz carvão na China ofereceu recompensas de até 2 milhões de iuanes (263.800 dólares) para as cidades que deixarem a lista dos dez maiores poluidores do país, informou nesta segunda-feira a agência de notícias oficial Xinhua. O governo da província de Shanxi, no noroeste da China, vai realizar avaliações anuais, disse a Xinhua, citando a agência regional de meio ambiente. Quase dois terços das cidades chinesas sofrem de grave poluição do ar, incluindo 39 espalhadas por Shanxi e no cinturão da ferrugem da província de Liaoning, no nordeste do país, de acordo com a mídia estatal. (Por Vivi Lin)