China pede ao Irã uma ´resposta positiva´ à crise nuclear A China pediu nesta quinta-feira, 1, que o Irã dê uma "resposta positiva" à preocupação da comunidade internacional sobre a resolução da crise envolvendo o programa nuclear iraniano. O ministro das Relações Exteriores chinês, Li Zhaoxing, transmitiu essa mensagem ao vice-ministro de Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em reunião não anunciada entre os dois mantida em Pequim, informou a agência estatal Xinhua. "A China mantém sua posição coerente de buscar uma solução pacífica para o assunto nuclear iraniano, por meio de negociações diplomáticas", disse o chefe da diplomacia chinesa. Neste sentido, ressaltou que a comunidade internacional deveria continuar seus "esforços diplomáticos" para conseguir o mais rápido possível a retomada das negociações. Araghchi, que já foi o enviado iraniano à China em outras situações de tensão devido ao programa nuclear de Teerã, se reuniu também com Cui Tiankai, assistente do ministro de Exteriores chinês. Solução justa Segundo a Xinhua, o vice-ministro iraniano disse que seu país está preparado para alcançar "uma solução justa e razoável" ao assunto nuclear por meio das negociações. A questão iraniana foi também abordada nesta quinta pelo porta-voz do Ministério de Exteriores chinês, Qin Gang, que incentivou a comunidade internacional a "manter a calma" e a fazer esforços, dentro e fora do Conselho de Segurança da ONU, para conseguir a retomada das conversas. "A China está preparada para trabalhar com outros países envolvidos para assumir seu papel em busca de uma solução apropriada e pacífica ao assunto", acrescentou. O Irã ignorou os prazos estipulados pelo Conselho de Segurança na resolução 1.737, que determina a interrupção do programa nuclear iraniano, e insiste em seu direito de ter acesso à energia nuclear com fins pacíficos. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Rússia, EUA, Reino Unido e França) mais a Alemanha decidiram esta semana elaborar uma nova resolução para obrigar Teerã a interromper seu programa nuclear, mas reiteraram a intenção de buscar uma "solução negociada".