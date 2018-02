China pede ao Japão transporte militar para ajudar vítimas

A China sonda o Japão oficialmente sobre a visibilidade de Tóquio enviar aviões militares para ajudar a transportar material humanitário às zonas afetadas pelo terremoto de Sichuan, segundo informou nesta quarta-feira a agência Kyodo. Fontes do Ministério da Defesa nipônico teriam feito menção à agência sobre o possível envio de aviões militares, que suporiam a primeira presença de pessoal e material militar à China desde o final da Segunda Guerra Mundial. Conforme o jornal Sankei, a China precisa de aviões para envio de material humanitário de Pequim às zonas mais afetadas pelo terremoto da província de Sichuan. Os ministérios da Defesa e de Relações Exteriores do Japão estão considerando agora o pedido chinês e não sabem se enviam um avião das Forças de Defesa do Japão ou um charter com material como tendas de campanha e mantas. Não se conhecem os detalhes da solicitação chinesa, mas a agência de notícias Kyodo afirmou que o Japão trabalha a possibilidade de enviar um avião militar C-130. Altos funcionários do Ministério da Defesa e do Ministério de Relações Exteriores visitaram nesta quarta-feira o escritório do primeiro-ministro para debater o assunto. Até agora a China já aceitou o envio de ajuda humanitária japonesa para as vítimas do terremoto e incluiu o envio de uma equipe de especialistas japoneses à região mais afetada.