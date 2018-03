China pede cautela com acusações contra líder do Sudão As potências mundiais deveriam levar em conta as preocupações dos países árabes e africanos ao avaliar o indiciamento do presidente do Sudão, disse a China na sexta-feira, advertindo que esse processo pode ameaçar os esforços de paz na região. Liu Guijin, enviado do governo chinês à devastada região de Darfur, disse que o indiciamento do presidente Omar Hasan Al Bashir por parte do procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, poderia ameaçar o envio de tropas de paz e o andamento das negociações. "A ONU está usando diferentes medidas e deveria assegurar suas próprias prioridades, e o uso de uma medida não deveria minar o resto", disse Liu a um pequeno grupo de jornalistas. "Não enviem sinais errôneos e caóticos." Essa foi a primeira reação pública mais elaborada da China depois do pedido de prisão contra Bashir, na segunda-feira, sob a acusação de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Foi também o sinal mais claro até agora de que a China poderia apoiar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para paralisar durante um ano o processo do Tribunal Penal Internacional. Mas o embaixador chinês na ONU, Gangya Wang, disse que só isso não bastaria. Ele defendeu que os cinco membros do Conselho com direito a veto (China, EUA, Rússia, França e Grã-Bretanha) se reúnam com Moreno-Ocampo para "lhe advertir sobre as consequências negativas" da eventual ordem de prisão contra Bashir -- uma preocupação que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, já havia manifestado. O apoio da China ao governo sudanês, baseado em interesses comerciais envolvendo petróleo e armas, deve atrair protestos durante a Olimpíada de agosto em Pequim. (Reportagem adicional de Louis Charbonneau nas Nações Unidas)