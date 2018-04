China pede resolução equilibrada sobre Coreia do Norte O ministro das Relações Exteriores da China, Yang Jiechi, pediu uma resolução "apropriada e equilibrada" do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação ao segundo teste nuclear da Coreia do Norte, realizado em maio, disse um funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Japão, segundo a agência de notícias Kyodo News.