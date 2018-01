China planeja enviar missão tripulada à Lua até 2020 A China planeja enviar uma missão tripulada à Lua até 2020, disse um diretor do programa espacial chinês em entrevista concedida à televisão estatal. "Até 2020, nós conseguiremos visitar a Lua", garantiu Luan Enjie, diretor da Agência Aeroespacial da China. Luan utilizou um verbo que descreve, especificamente, um ato executado por seres humanos. Luan informou que a tentativa ocorrerá depois do envio de uma nova missão tripulada à órbita da Terra até 2007 e de uma sonda não-tripulada à Lua até 2010. Antes secreto, o programa espacial chinês fez uma série de revelações depois de 15 de outubro, quando o taiconauta (adaptação da palavra chinesa para astronauta) Yang Liwei transformou-se no primeiro chinês a viajar ao espaço sideral. "Nós nos concentraremos na exploração do espaço profundo. O primeiro alvo selecionado é a Lua", declarou. De acordo com um canal da Televisão Estatal da China destinado ao público estrangeiro, Luan fez a declaração durante um fórum científico. A emissora não revelou quando, nem onde, foi realizado o fórum.