China planeja reforçar segurança de dados

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, disse em coletiva que Pequim está preocupada com as atividades de espionagem recentemente reveladas e que está monitorando a situação de perto.

Hua não comentou se a China também está engajada em atividades de monitoração.

Ontem, o diretor da NSA, general Keith Alexander, defendeu sua organização dizendo que os EUA não coletaram dados da Europa e que receberam informações de parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como parte de um programa para proteger interesses militares. Fonte: Associated Press.