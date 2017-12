China planeja usina nuclear para abastecer o leste do país A China estuda abrir uma nova usina nuclear de fabricação nacional com capacidade de um milhão de quilowatts na industrializada província oriental de Zhejiang, segundo publica neste domingo o jornal "China Daily". O projeto foi proposto pela estatal China National Nuclear Corporation (CNNC) e faz parte da estratégia governamental de apostar na energia nuclear a fim de sustentar a industrialização da faixa oriental do país. O Governo está avaliando agora a proposta e seu impacto meio ambiental, disse o diretor-geral da CNNC, Kang Rixin, citado pela agência estatal "Xinhua". "Nos levou seis anos e mais de US$ 25 milhões para criar o projeto", disse. Com seis usinas nucleares, que somam 11 reatores e uma capacidade total para gerar 8.700 megawatts, a energia nuclear representa apenas 2,2% da total na China, cuja provisão continua dependendo em 70% do carvão. Em sua clara aposta pela energia nuclear, o Governo pretende dispor em 2020 de cerca de 40 reatores para cobrir 4% de suas necessidades energéticas (frente a 16% em média nos países desenvolvidos).