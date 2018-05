China pode congelar aprovação de projetos nucleares até 2012

O Conselho Estatal suspendeu as aprovações de novos projetos nucleares em 16 de março, dias depois que o complexo nuclear do Japão, destruído pelo terremoto, desencadeou um alerta por todo o mundo, especialmente na vizinha China.

A declaração do governo não especificou até quando vai durar a suspensão dos projetos.

"O desenvolvimento nuclear da China irá desacelerar nos próximos dois ou três anos", disse Feng Yi, vice-secretário-geral da Associação de Energia Nuclear da China, segundo o jornal Financial Times.

Mas Feng afirmou que a estratégia nuclear do país não mudaria no médio e longo prazo.

A China está construindo cerca de 28 reatores, aproximadamente 40 por cento do total de reatores que estão sendo construídos no mundo, e o governo central vem acelerando as aprovações de projetos nos últimos dois dias.

O Departamento de Energia da China, a maior agência de planejamento nuclear do país, não estava imediatamente disponível para comentar a medida.

(Reportagem de Don Durfee e Sally)