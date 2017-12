China pode ter epidemia de aids Dez milhões de chineses poderão estar infectados com o vírus HIV até o final da década, o que colocaria a China à beira de uma "epidemia explosiva" de aids, segundo um estudo da ONU divulgado hoje. O país está próximo de uma "catástrofe que poderá resultar em um sofrimento inimaginável, perdas econômicas e devastação social", afirmou o documento, de 89 páginas, intitulado "HIV/aids: Perigo Titânico da China". De acordo com o estudo, dados coletados na China no ano passado mostram que 30,7 mil pessoas estavam infectadas com HIV, 1,5 mil tinham aids e 684 pessoas morreram por males relacionados à doença. Entretanto, a ONU estima que o número real de pessoas com o vírus HIV na China em 2001 estava entre 800 mil e 1,5 milhão - a maioria infectada por uso de drogas ou pelas condições precárias da indústria do sangue. O número poderá atingir 10 milhões de pessoas em 2010, afirmou Siti Tellier, presidente do Grupo sobre HIV da ONU na China, que preparou o estudo. "É mais que uma doença, é um desastre", disse ela. "Quando atingirmos uma certa concentração da doença, ela tomará conta da população em geral". O estudo recomenda que o governo gaste mais em educação e prevenção e trate a questão da aids abertamente, para que o público remova o estigma da doença, levando mais pessoas a realizarem testes e tratamentos.