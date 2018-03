China prende 18 e desmantela rede de tráfico de crianças

Dezoito pessoas foram detidas na província chinesa de Yunnan (sul), acusadas de vender sete crianças entre 2 e 9 anos após enganar suas famílias, informou nesta segunda-feira, 14, o diário Beijing News. A rede de traficantes de crianças, que operava há pelo menos dois meses, foi desarticulada após a detenção dos últimos cinco membros do grupo na localidade de Qujing. O bando prometia às famílias uma "vida melhor" para as crianças, e depois de conquistar sua confiança desaparecia sem deixar rastros. As crianças eram vendidas nas províncias de Henan e Shandong (leste da China). O jornal não especificou o que acontecia com as crianças depois que elas eram compradas. Segundo o Beijing News, uma das crianças, de três anos e meio, foi vendida em Henan por pouco mais de YS$ 6 mil. No final de abril, a Polícia chinesa libertou 167 crianças vendidas com a finalidade de trabalhar como mão-de-obra barata e em regime semi-escravidão em fábricas do industrializado sul chinês.