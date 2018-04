China prende 96 pessoas por leite contaminado

Em julho do ano passado, amostras de leite em pó encontrados nas províncias de Gansu e Qinghai, no noroeste da China, tinham níveis de melamina até 500 vezes maior que o limite permitido, ressaltando a falta de fiscalização para a segurança alimentar no país.

Entre os presos, 17 foram condenados, incluindo duas pessoas que foram condenadas à prisão perpétua, disse a Xinhua, citando um comunicado da Comissão de Segurança Alimentar do Estado.

(Reportagem de Sui-Lee Wee e Sabrina Mao)