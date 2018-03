China prende crítico por posse de documentos secretos A polícia chinesa prendeu um defensor dos direitos humanos no sudoeste do país por "posse de segredos de Estado" após ele ter oferecido ajuda a pais de crianças mortas na região do grande terremoto ocorrido no país em maio, disse a família do acusado. Huang Qi foi detido na província de Sichuan em 10 de junho, e na sexta-feira a polícia comunicou a sua mãe da prisão formal por posse de segredos, disse neste sábado, por telefone, a esposa dele, Zeng Li. A polícia na região de Wuhou, da capital Chengdu, onde Huang foi preso, afirmou que não tinha conhecimento do caso. Mas sua prisão aparentemente tem a ver com seu apoio a pais cujas crianças morreram no terremoto de 12 de maio, quando muitas escolas desabaram. Ele acusa a ocorrência de construções de segunda linha e falta de vistorias de segurança nos edifícios, afirmou sua mulher e grupos de defesa aos direitos humanos. "A polícia não disse a razão, mas cremos que é pelo fato de ele ter ajudado na região do terremoto com comida e dinheiro e encontrado muitos pais que perderam seus filhos", disse Zeng Li. Ela acrescentou que os contatos de Huang com jornalistas estrangeiros também pode ter irritado as autoridades. A China está se preparando para realizar os Jogos Olímpicos de Pequim, e as autoridades do Partido Comunista pediram medidas duras para abafar protestos antes do evento.