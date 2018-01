China prende funcionários acusados de desmatamento Um agente florestal que derrubava árvores raras no oeste da China foi sentenciado a sete anos e meio de prisão, informou nesta quarta-feira a agência de notícias Nova China. Outras onze pessoas receberam sentenças superiores a quatro anos de prisão. As sentenças foram emitidas pela Corte Popular de Gongliu. A agência de notícias não informou quando as condenações foram anunciadas. O oeste da China vem sendo gravemente afetado nos últimos anos pelo desmatamento ilegal de suas florestas.