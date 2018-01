China prepara últimas testes para seu sistema de telefonia 3G Os testes finais de telefonia de terceira geração em sistema TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access), de fabricação chinesa, começarão este mês, na última fase antes de sua aprovação, informou hoje a agência Xinhua. Um funcionário do Ministério de Indústria da Informação confirmou à agência que a nova tecnologia será testada pela China Telecom na cidade de Baoding, China Netcom na cidade oriental de Qingdao, e China Mobile na cidade de Xiamen. Além destes três operadores, três empresas fornecerão a tecnologia necessária para a rede de comunicações: as chinesas Datang Mobile e ZTE, e a empresa mista TD-Tech, integrada pela alemã Siemens e a chinesa Huawei. A tecnologia TD-SCDMA entra assim na reta final, após vários anos de dúvidas sobre sua possível aprovação, dada a concorrência dos padrões internacionais: a européia WCDMA (Wide Code Division Multiple Access) e a americana CDMA2000 (Code Division Multiple Access). Estes três sistemas são tecnologias de comunicação de terceira geração que permite a transmissão de dados por banda larga e com múltiplas aplicações (dados, voz, imagens, etc.). Embora a China tenha utilizado a tecnologia européia de segunda geração (GSM), petende agora catapultar seu próprio padrão em aras do enorme mercado nacional (400 milhões de celulares) para promover a inovação tecnológica.