China processa por subversão operador de Internet A Justiça chinesa processou hoje o responsável por uma página na Internet por subversão, devido a publicação de um artigo comemorativo aos protestos democráticos na Praça Tiananmen, em 1989. O processo de Huang Gi, no Tribunal Popular de Chegdu, no oeste da China, foi vetado ao público e à família do acusado, informou um funcionário da corte que se identificou apenas como senhor Lin. Huang é acusado de "incitar a queda do poder do Estado". Grupos de promoção dos direitos humanos disseram que isso tem a ver com as afirmações do governo de que o site mencionou em seu artigo o movimento independentista da região muçulmana de Xinjiang e o proscrito movimento espiritual Falun Gong. Huang foi detido em sua casa em Chengdu, no oeste da China, em 3 de junho do ano passado, às véspera do 10º aniversário da sangrenta repressão militar contra os protestos pró-democracia.