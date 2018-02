China: produção de aço bruto recua 2% em setembro

Segundo o governo chinês, a produção permaneceu estável na comparação anual, embora as estatísticas históricas mostrem que o volume produzido no mês passado aumentou 3,2% se comparado a setembro de 2013.

A produção em setembro atingiu a média diária de 2,25 milhões de toneladas, um aumento de 1,4% em relação a média registrada em agosto.

A produção de aço bruto nos primeiros nove meses do ano aumentou 2,3% ante o mesmo período do ano passado, para 618 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.