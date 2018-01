China promete 1º vôo espacial tripulado para breve O jornal oficial da China traz um artigo nesta quinta-feira prometendo para breve o primeiro vôo espacial tripulado do país. O Diário do Povo publicou um longo artigo sobre os sonhos espaciais chineses. No texto, há uma menção ao lançamento do foguete Shenzhou V com tripulação. ?A primeira viagem espacial tripulada da China pode ocorrer em uma data tão próxima como o mês que vem. O Shenzhou V está pronto para subir?, diz o artigo. Até agora, foi a menção mais específica feita pelo governo chinês sobre um possível vôo tripulado em seu programa espacial. O jornal também afirma que a viagem duraria 24 horas.