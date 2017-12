China promete esforço para recomeçar negociações com Irã A China recebeu com otimismo nesta terça-feira a resolução da ONU dando ao Irã até 31 de agosto a suspensão do programa de enriquecimento de urânio. O país prometeu ajudar no reinício dos diálogos sobre a disputa nuclear. "Nós esperamos que a resolução do Conselho de Segurança possa ajudar nos esforços diplomáticos em andamento", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Liu Jianchao em nota no site do governo. A declaração pede um "calmo e moderado" caminho para o reinício do diálogo em relação às reivindicações ocidentais relacionadas aos desenvolvimento de armas nucleares. "O lado chinês vai se esforçar persistentemente para fazer um esforço construtivo para este fim", disse Liu. A resolução, oficializada na segunda-feira, requer que o Irã suspenda seu programa de enriquecimento de urânio ou corra o risco de sanções econômicas e diplomáticas. Anteriormente, China e Rússia haviam rejeitado uma proposta com ameaças de sanções imediatas. Beijing tem expandido relações com Irã e enviou diplomatas para Teerã para negociar um acordo. O Irã rejeitou a última resolução da ONU.