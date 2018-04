China propõe retomar diálogo com Taiwan em questões militares

PEQUIM - A China propôs nesta quarta-feira, 13, retomar conversações em questões militares com a rival Taiwan, em uma iniciativa que poderia esfriar um ponto conflitivo na região do Pacífico na Ásia e ajudar a melhorar as relações bilaterais. Os líderes taiwaneses, porém, reagiram friamente.

"Nós defendemos a realização de intercâmbio e contatos em questões militares, incluindo a questão das tropas alocadas no Estreito (que separa a China de Taiwan), de um modo apropriado no momento apropriado", disse Yang Yi, porta-voz do escritório que representa Taiwan em Pequim.

"Vamos discutir a instauração de um sistema mútuo de confiança para estabilizar a situação através do Estreito e aliviar as preocupações militares", acrescentou.

A China tem cerca de 1.900 mísseis de médio e curto alcance apontados para Taiwan, dizem autoridades de defesa da ilha, e as autoridades taiwanesas querem que sejam removidos.

O governo chinês nunca renunciou à ameaça de força para reintegrar Taiwan ao país, que se separou da China em 1949, quando forças nacionalistas fugiram para a ilha depois de derrotadas na guerra civil vencida pelos comunistas.