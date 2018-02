China prosseguirá diálogo sobre direitos humanos com EUA China e EUA retomarão conversações sobre direitos humanos, um dos pontos mais difíceis nas relações entre os dois países. O plano foi anunciado nesta quarta-feira pelo chanceler chinês, Tang Jiaxuan. Washington e Pequim planejam colaborar também em mecanismos para bloquear o fluxo de dinheiro para terroristas e narcotraficantes, disse. "Decidimos retomar o diálogo sobre questões de direitos humanos este ano", disse Tang, após reunir-se com o secretário de Estado americano, Colin Powell, durante a reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Brunei. John Hanford, embaixador dos EUA para assuntos de liberdade religiosa, estará à frente da delegação americana. Os encontros sobre direitos humanos entre os dois países foram interrompidos após a colisão, em abril do ano passado, de um avião espião americano com um caça chinês, que afetou as relações entre os dois governos. Pouco depois, a China rompeu alguns contatos diplomáticos com os EUA. A agência oficial de notícias chinesa Xinhua disse que os dois diplomatas pretendiam falar sobre relações bilaterais, cooperação contra o terrorismo, assuntos ambientais e questões regionais, entre outros temas. A questão dos direitos humanos não havia sido mencionada no informe da Xinhua.