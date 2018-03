China reabre inquérito sobre morte

O governo chinês se curvou à pressão social e anunciou ontem a reabertura da investigação policial sobre a morte de uma adolescente, caso que provocou protestos de milhares de pessoas no fim de semana na Província de Guizhou, nos sudoeste do país. Segundo a agência Nova China, 30 mil pessoas ocuparam as ruas da cidade de Weng?an no fim de semana - não 10 mil, como divulgado anteriormente. Vinte policiais e 30 manifestantes ficaram feridos e 20 carros da polícia foram incendiados. Os protestos começaram depois da libertação de três suspeitos de estuprar e assassinar Li Shufen, de 17 anos, cujo corpo foi encontrado num rio no dia 22. Encerrada em menos de uma semana, a investigação concluiu que a jovem cometeu suicídio. Moradores de Weng?an contestaram a versão e afirmaram que a polícia está tentando proteger os acusados, que teriam ligações com dirigentes locais do Partido Comunista. A tensão aumentou ainda mais quando o tio da adolescente foi espancado por um grupo de capangas depois de ir à delegacia apresentar queixa contra a conclusão do inquérito. Internado em estado grave, ele teria morrido na tarde de anteontem, de acordo com informações extra-oficiais que o Estado não conseguiu confirmar de maneira independente. A situação ontem estava sob controle, mas a presença policial nas ruas da cidade era ostensiva. As autoridades de Guizhou enviaram dez investigadores e especialistas forenses para trabalhar no caso. O chefe do PC de Guizhou, Shi Zongyuan, afirmou ontem que outras questões que provocam insatisfação social devem ter contribuído para a extensão dos protestos do fim de semana. Shi mencionou a realocação de pessoas para dar espaço a novo projetos imobiliários, a tensão causada pela migração interna e problemas relacionados a minas de carvão. "Devemos tirar uma lição dos problemas expostos", afirmou. Mas ele se alinhou com o discurso oficial de busca de estabilidade e unidade. "Temos de pôr a harmonia social e a estabilidade no topo da agenda." Os protestos ocorreram pouco mais de um mês antes do início da Olimpíada de Pequim, com a qual o governo chinês pretende transmitir ao mundo a imagem de um país moderno, próspero e harmônico. A estabilidade já havia sido posta em xeque em março, quando os mais violentos protestos contra o governo chinês em quase 20 anos explodiram no Tibete e se espalharam para regiões vizinhas. Em seguida, a China enfrentou manifestações durante o revezamento mundial da tocha olímpica - contra sua política no Tibete e a situação dos direitos humanos no país. Os protestos no interior da China cresceram de modo alarmante nos últimos anos, motivados por questões como poluição de rios, apropriação indevida de terras, corrupção e abuso de poder por chefes locais do PC. Sem canais institucionais para manifestarem seu descontentamento, os chineses saem às ruas, como ocorreu no fim de semana.