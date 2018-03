China realizou ataques cibernéticos, diz empresa

Segundo a Mandiant, 141 grandes tentativas de invasão foram rastreadas até a base do Exército de Libertação do Povo em Xangai. O relatório divulgado nesta terça-feira afirma que, de todas as ofensivas, 115 foram realizadas contra companhias dos Estados Unidos, incluindo fornecedores militares e empresas com acesso a redes de energia.

A "unidade 61398" do Exército, "tem sistematicamente roubado centenas de terabytes de dados de pelo menos 141 organizações", escreveu a Mandiant.

A empresa acredita que os ataques foram feitos por um grupo conhecido como "Grupo de Xangai" ou "Comment Crew". "De acordo com nossas observações, é um dos grupos mais prolíficos de espionagem cibernética em termos de quantidade de informação roubada", disse a Mandiant, acrescentando que a unidade está em funcionamento desde 2006.

Segundo uma reportagem do The New York Times, outras companhias de segurança que rastrearam o "Grupo de Xangai" dizem que também creem que os hackers são patrocinados pelo governo estatal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China, Hong Lei, não abordou diretamente as alegações, mas, quando questionado sobre o relatório, disse que duvida que o documento resista a uma investigação.

"Para fazer acusações infundadas baseadas em algum material bruto não é nem responsável, nem profissional", afirmou Hong a repórteres em uma coletiva de imprensa.

Hong também disse que a China proíbe estritamente os ataques de hackers e que o país em si foi uma grande vítima de tais crimes, incluindo incidentes originários dos Estados Unidos. "Os ataques e crimes cibernéticos que a China sofreu estão aumentando rapidamente a cada ano", disse o porta-voz.

Em outro caso, a Mandiant havia sido contratada pelo jornal The New York Times para investigar ataques sofisticados de origem chinesa contra seu sistema, no entanto a empresa concluiu que estas ofensivas não foram feitas pelo "Grupo de Xangai". As informações são da Dow Jones.