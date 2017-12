China rebate relatório do Pentágono sobre ameaça militar A China rejeitou com veemência um relatório publicado numa revista do Pentágono que alerta para a "ameaça militar chinesa", e afirmou que este país do Extremo Oriente não representa um perigo para o mundo, publicou nesta quarta-feira o jornal China Daily. De acordo com o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores chinês, Kong Quan, "criticar irracionalmente a política de defesa (da China) interfere com os assuntos internos chineses e pode confundir a opinião pública". O subdiretor do Instituto de Estudos Internacionais da China, Ruan Zongze, e analista nas relações entre os dois países, disse ao China Daily que o relatório "é inaceitável", e lembrou que Pequim publicou o primeiro Livro Branco sobre seu desenvolvimento pacífico em dezembro de 2005. Por sua vez, Kong afirmou que a "China nunca ameaçou país algum no passado, no presente e nem o fará no futuro", pois sua política de defesa é de natureza defensiva e seu objetivo é o desenvolvimento pacífico.