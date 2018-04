China recebeu delegação de opositores sírios, diz governo

PEQUIM - O governo de Pequim anunciou nesta quinta-feira, 9, que uma delegação da oposição da Síria visitou a China e se reuniu com o vice-chanceler, Zhai Jun, para tratar da crise de violência no país árabe. De acordo com o porta-voz do Ministério do Exterior chinês, Liu Weimin, Pequim quer manter contatos com os grupos opositores sírios.

A China, ao lado da Rússia, é um aliado do regime do presidente Bashar Assad e vetou uma resolução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que pedia a renúncia do líder sírio. A decisão irritou os Estados Unidos, a Europa e parte do mundo árabe, que advogam pelo fim do regime em Damasco.

Os Estados Unidos e seus aliados asseguram que o veto bloqueou a tentativa da ONU de colocar um fim ao derramamento de sangue no país, que teve início junto das revoltas contra Assad, em março de 2011. De acordo com o organismo internacional, mais de 5 mil pessoas já morreram desde então. Damasco culpa "grupos armados e terroristas" pela violência.