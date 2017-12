China recupera conexão de internet com exterior Os cabos submarinos danificados pelo terremoto registrado no sudoeste de Taiwan na última terça-feira, aos poucos são recuperados. Conforme informou um porta-voz da China Unicom, segunda maior operadora nacional de linha fixa do país, "já não estamos tão afetados". A melhoria dos serviços de internet na China foi registrada nas últimas horas, de acordo com as duas maiores operadoras do país. No entanto, ainda há lentidão na rede. A maior empresa de telefonia fixa do país, a China Netcom, informou que seus operários trabalharam "durante 48 horas para iniciar os procedimentos de emergência, o que conseguiu recuperar grande parte das comunicações". A China Netcom lembrou que vários navios foram enviados de portos como Hong Kong e Cingapura com técnicos a bordo para iniciar os consertos submarinos, que devem durar pelo menos três semanas.