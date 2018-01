China recusa pagamento dos EUA por avião espião O governo chinês recusou a oferta de US$ 34 mil feita pelos Estados Unidos para cobrir os gastos decorrentes da colisão de um avião espião norte-americano com um caça chinês, em abril passado. Na ocasião, 24 tripulantes do avião foram detidos na base aérea chinesa na ilha de Hainan por 11 dias e o avião só retornou aos EUA no mês passado. A China se diz "muito insatisfeita" e pede US$ 1 milhão como pagamento. As informações são da agência oficial, a Nova China, e foram publicadas hoje em diversos jornais americanos, incluindo o Beijing Morning Post e o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista. Zhang Qiyue, ministro do Exterior chinês, disse que "a decisão do lado americano não pode ser aceita pela China". "Queremos que os EUA corrijam essa decisão inapropriada." Os parlamentares americanos, entretanto, votaram contra o pagamento de qualquer valor referente aos gastos com o avião espião. Um despacho enviado ao Departamento de Estado e outras agências americanas também orienta que os EUA não devem incluir qualquer valor para pagar os chineses no ano que vem. Essas orientações ainda precisam ser aprovadas pelo Senado norte-americano. O senador republicano Jesse Helms, da Carolina do Norte, ex-diretor do Comitê de Relações Internacionais e crítico do governo chinês rejeitou qualquer hipótese de reembolsar a China. "Isso poderia mandar uma mensagem de fraqueza para os ditadores de Pequim", disse Helms. A colisão - e a prisão dos tripulantes americanos na ilha de Hainan - provocou a pior crise diplomática entre os dois países desde 1999, quando a embaixada da China na Iugoslávia foi acidentalmente bombardeada por caças norte-americanos.