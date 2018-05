China reduz cotas de exportação de terras raras em 11% para 2011

O volume foi 11,4 por cento menor ante as 16.304 toneladas atribuídas a 22 empresas no primeiro lote em igual período do ano passado.

O ministério informou ter incluído mais companhias produtoras à lista de cotas, enquanto reduziu os volumes destinados às distribuidoras.

As cotas de exportação tiveram como base o volume exportado desde o início de 2009 até outubro deste ano, afirmou o ministério em nota.

(Por Tom Miles e Niu Shuping)