China reforça segurança para impedir protestos no Tibete Um funcionário graduado do governo chinês no Tibete ordenou um reforço da segurança nos mosteiros budistas e também nas principais rodovias, medidas vistas como tentativas do governo em evitar que se repitam no Tibete protestos que ocorrem nas províncias chinesas vizinhas. Ao inspecionar a capital tibetana de Lhasa nesta semana, o secretário do Partido Comunista na cidade, Qi Zhala, alertou os funcionários e clérigos dos mosteiros que eles serão demitidos se qualquer problema surgir. A polícia chinesa na região também foi alertada contra possíveis atos de sabotagem nas rodovias.