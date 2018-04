China reformará Constituição após escândalo de Bo Xilai

O Partido pode estar considerando reforçar o Estado de Direito na China, afirmou o especialista em política chinesa do Instituto Brookings, Cheng Li. Isso faria a liderança do país parecer mais transparente perante o público, após as disputas internas do Partido terem sido expostas durante o escândalo que derrubou Bo Xilai, que era figura política em ascensão.

Ainda nesta segunda-feira, um grupo de esquerdistas chineses enviou uma carta aberta ao Parlamento pedindo que não expulse Bo do Partido. A missiva, assinada por mais de 700 acadêmicos e ex-oficiais, foi publicada no site China Vermelha. Segundo a BBC, os signatários afirmaram que a expulsão é legalmente questionável e politicamente motivada. Bo caiu em desgraça quando autoridades descobriram que sua esposa assassinou o empresário britânico Neil Heywood. As informações sã da Associated Press.