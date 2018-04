China reformula alto escalão militar antes de Congresso

PEQUIM - O governo da China nomeou nesta terça-feira, 23, um novo comandante para a Força Aérea e promoveu uma reformulação em diversos outros altos postos militares. A decisão ocorre apenas algumas semanas antes da realização do Congresso do Partido Comunista, quando serão definidos os próximos líderes da potência asiática.

De acordo com a emissora estatal CCTV, o subcomandante do Estado-Maior Ma Xiaotian será o próximo comandante da Força Aérea chinesa. Ma participa com frequência de contatos militares com outros países.

No lugar de Ma, Wang Guanzhong assumirá o posto de subcomandante do Estado-Maior. Ele dirigia a Comissão Militar Central, órgão de supervisão das Forças Armadas chinesas.

A emissora estatal informa ainda que Tian Xiusi foi nomeado adido político da Força Aérea, enquanto Zhu Fuxi será o novo comissário da Região Militar de Chengdu, que abrange grande parte do sudoeste da China e o Tibete.

Composto por 2,3 milhões de integrantes, o Exército Popular de Libertação exerce grande influência sobre a política chinesa.

