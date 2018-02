China registra surto de gripe aviária

O ministério e meios de comunicação estatais não especificaram exatamente onde ocorreu o surto, mas disseram que os novos casos da doença foram identificados em uma fazenda administrada pela Xinjiang Produção e Construção. A China é considerada uma das nações com maior risco de epidemias de gripe aviária, pois tem a maior população do mundo de aves domésticas, que vivem em áreas rurais e são mantidas próximas de seres humanos. As informações são da Dow Jones.