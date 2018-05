China: relação pacífica com Taiwan é 'caminho correto'

Em comunicado, o escritório chinês afirmou que deseja "unir as mãos com Taiwan", rechaçando as propostas de "independência de Taiwan" e aferrando-se ao consenso de 1992, segundo o qual China e Taiwan formam apenas "uma China", mas com os dois lados podendo definir o que isso significa. O reconhecimento a esse consenso é colocado por Pequim como fundamental para qualquer diálogo com autoridades taiwanesas.

A Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA parabenizaram Ma pela reeleição. Em comunicado, o governo norte-americano disse que a paz no Estreito de Taiwan entre a ilha e a China era "de profunda importância para os Estados Unidos". Uma porta-voz do Departamento de Estado elogiou a eleição "livre e justa". As informações são da Dow Jones.