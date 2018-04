China resgata 115 de mina inundada havia 8 dias

Pelo menos 115 homens foram retirados com vida ontem de uma mina de carvão inundada havia oito dias na Província de Shanxi, no norte da China, num desfecho surpreendente para o que poderia ter sido o mais grave acidente do tipo no país em dois anos. As buscas de outros 38 trabalhadores continuavam na madrugada de hoje.

Os integrantes do primeiro grupo de nove operários resgatados sobreviveram porque se prenderam com seus cintos de trabalho às paredes da mina, localizada a 250 metros de profundidade, o que evitou que caíssem na água quando adormeciam.

Os nove mineiros foram localizados graças às luzes de seus capacetes, que eles mantiveram acessas em turnos, para que não ficassem sem bateria. Nos dias à espera de socorro, alguns dos operários comeram pedaços das vigas de madeira usadas para sustentar as paredes e beberam a água turva que inundou o local.