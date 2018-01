China resgata 382 bebês e desmonta rede de tráfico

A operação foi iniciada depois que as polícias de Pequim e da província de Jiangsu, no leste do país, encontraram quatro sites de venda de bebês disfarçados de páginas de adoção, apontou o ministério.

O rapto de crianças é um problema grave na China, como punições severas de até sentença de morte para traficantes. Para resolver o problema, a China está avaliando penas mais duras também para pais que vendem seus filhos, bem como para os compradores. Fonte: Associated Press.