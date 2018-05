China resgata 69 mineiros presos em mina inundada

Equipes de emergência conseguiram resgatar metade de um grupo de 69 mineiros chineses presos há três dias em uma mina de carvão inundada por enchentes na província central de Henan. Segundo informações da agência Xinhua, 31 homens que se encontravam na mina desde domingo foram resgatados até o meio-dia desta quarta-feira (horário local, equivalente às 23h da terça-feira no Brasil). Muitos estavam impossibilitados de andar sem ajuda. Outros tiveram de ser colocados em macas, relatou a agência. A Xinhua informou que o primeiro homem a sair à luz do dia foi recebido com aplausos. Para se acostumar aos poucos ao contato com a claridade, Nan Jianning foi trazido à superfície vendado. No momento da inundação, 102 homens estavam trabalhando na mina de carvão, dos quais 33 conseguiram escapar e pedir ajuda. As equipes injetaram oxigênio na mina, e os mineiros presos sob a terra utilizaram seus capacetes para apanhar leite que era enviado para eles através de um tubo de ventilação com 800 m de extensão. As minas chinesas estão entre as mais perigosas do mundo, já que muitos proprietários ignoram a legislação de segurança para evitar incorrer em custos. Oficialmente, cerca de 5 mil mortes por ano são registradas nas minas chinesas, mas grupos independentes afirmam que este número é maior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.