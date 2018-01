China resgata 97 pescadores vietnamitas Um navio chinês de resgate salvou 97 pescadores vietnamitas neste sábado, no Mar do Sul da China, e continua a busca por outros vietnamitas, desaparecidos após a passagem do tufão Chanchu, informa uma nota. O navio recuperou ainda 18 cadáveres, de acordo coma a agência de notícias oficial Xinhua. Não está claro se os 97 resgatados estavam entre os 200 declarados como desaparecidos pelas autoridades da cidade vietnamita de Danang e dados como mortos. Atendendo a um pedido de resgate feito pela chancelaria do Vietnã, a China despachou o navio Nanhaijiu 111 para as Ilhas Dongsha, informou a Xinhua. A tripulação chegou ao local na manhã de sábado e descobriu 12 barcos de pesca vietnamitas, transportando 356 pescadores, à beira de ficar sem água potável e combustível. O navio de resgate forneceu combustível e provisões para três dos barcos, que se uniram ao esforço de resgate. As Ilhas Dongsha, ou Ilhas Pratas, ficam a cerca de 300 km de Hong Kong.