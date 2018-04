Segundo ele, as obras "City of Life and Death" e "Quick, Quick, Slow" não participarão mais da 21ª edição do evento.

Os organizadores rechaçaram um pedido de representantes do governo chinês para que fossem canceladas as apresentações de "The Sun Behind the Clouds". O documentário acompanha um ano na vida do dalai-lama, líder espiritual que Pequim acusa de buscar a independência tibetana do domínio chinês.