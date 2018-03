China reverterá esterilização de pais da região do terremoto O governo da China enviará uma equipe médica para a região atingida recentemente por um terremoto para reverter as cirurgias de esterilização realizadas em pais que perderam seus filhos no desastre, permitindo assim que dêem à luz outra criança, afirmou a agência de notícias Xinhua na sexta-feira. A equipe fornecerá apoio técnico aos que desejam ter outro filho, disse Zhang Shikun, diretor da agência de ciência e tecnologia da Comissão Nacional de Planejamento Populacional e Familiar, segundo a Xinhua. O anúncio surgiu depois de um crescente número de pais da área atingida pelo terremoto ter conclamado o governo a explicar por que tantos prédios de escola ruíram durante o abalo sísmico. Muitos acreditam que esquemas de corrupção durante a construção desses estabelecimentos foram os responsáveis por colocar em pé estruturas mais frágeis do que o exigido pelas normas do país. Ao menos 69 mil pessoas morreram no terremoto. A equipe médica fornecerá também aconselhamento, cirurgia e a implementação de tecnologia de reprodução artificial para os que desejarem ter outro filho, disse a Xinhua. Pela política chinesa de "um filho por casal", os pais que perdem sua criança ou que dão à luz uma criança com problemas podem ter um segundo filho. A Comissão de Planejamento Populacional e Familiar da Província de Sichuan, local do terremoto, calcula que cerca de 7.000 dos mortos e 16 mil dos feridos eram os filhos únicos de suas famílias. (Por Kirby Chien)