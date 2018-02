China se recusa a negociar maior autonomia ao Tibete A China negou-se hoje a negociar uma autonomia mais ampla para o Tibete e acabou com as esperanças dos enviados tibetanos. O negociador chinês Du Qinglin disse que explicou aos representantes do líder tibetano, o Dalai-Lama, que Pequim apenas se compromete a discutir o futuro do líder espiritual exilado e que não falará mais de autonomia para o Tibete.