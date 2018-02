China silencia para lembrar os mortos em terremoto Dos acampamentos da Província de Sichuan à praça Tiananmen, em Pequim, sirenes soaram e milhões de chineses realizaram três minutos de silêncio, na segunda-feira, a fim de homenagear as dezenas de milhares de mortos pelo terremoto da semana passada. O momento de luto foi observado em todo esse país de 1,3 bilhão de habitantes, às 14h28, exatamente uma semana depois de um abalo sísmico de magnitude 7,9 ter atingido Sichuan (noroeste). "Acho que esses três minutos de silêncio foram importantes porque isso significa que todo mundo, do governo federal até cada uma das pessoas, está pensando na gente. Porque isso é pior do que uma guerra", afirmou He Ling, um policial da cidade de Pingtong, destruída quase totalmente pelo terremoto. Mesmo quando os trabalhos de resgate foram interrompidos, um novo tremor de terra chacoalhou a região e provocou um pequeno desmoronamento em uma montanha próxima de Pingtong. As Forças Armadas e equipes médicas entraram em formação enquanto uma imensa bandeira chinesa era hasteada por sobre uma grande pilha de destroços. O número de pessoas mortas pelo terremoto elevou-se para mais de 34 mil na segunda-feira, mas essa cifra pode aumentar bastante ainda já que o chefe do Partido Comunista em Sichuan disse que quase 30 mil chineses continuavam desaparecidos. E, segundo estimativas, há outros 5.000 ainda sob os escombros. O governo chinês calcula que os prejuízos em Sichuan apenas somam cerca de 67 bilhões de yuans (9,6 bilhões de dólares). Sirenes de bombardeio, bem como as buzinas de carros, trens e navios, soaram em todo o país para lembrar a data. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro e os cinemas receberam ordens de interromper as projeções a fim de observar o período de luto. Em Beichuan, outra cidade devastada pelo terremoto, várias centenas de membros de equipes de resgate curvaram a cabeça e espalharam coroas de flores feitas com galhos e pedaços de papel retirados dos escombros. "Todos estamos nos sentindo muito tristes. Foram tantas as pessoas que não puderam ser salvas", disse um soldado, ao lado dos destroços de uma escola. Em Pequim, as principais autoridades do país, comandadas pelo presidente chinês, Hu Jintao, exibiam flores brancas na lapela e curvaram a cabeça em sinal de luto. Perto dali, na praça Tiananmen, onde manifestações pró-democracia foram reprimidas pelo Exército em 1989, o ambiente carregado transformou-se rapidamente em uma demonstração entusiasmada de patriotismo. Cerca de mil pessoas com bandeiras em punho atravessaram o local, gritando "China, China" e "Reconstruam Sichuan". Os manifestantes também cantaram o hino nacional. Uma importante autoridade do governo disse que as equipes de resgate já tinha chegado às áreas mais remotas da Província na segunda-feira. O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, determinou que os soldados ingressem nos vilarejos ainda desassistidos nas próximas 24 horas. Não obstante as dificuldades, as buscas pelos sobreviventes continuavam a ser realizadas já que muitas famílias recusam-se a abrir mão das esperanças de encontrar com vida seus parentes. Centenas de tremores pós-terremoto e condições climáticas desfavoráveis prejudicam as operações de resgate. E, na segunda-feira, o Ministério dos Transportes informou que mais de 200 integrantes de equipes de resgate haviam sido soterrados por enxurradas de lama nos últimos dias. Não foram divulgados ainda detalhes sobre esses acidentes. E não se sabe bem se os soterrados puderam ser resgatados com vida. (Reportagem adicional de Chris Buckley em Beichuan e de Ben Blanchard, Benjamin Kang Lim e Ian Ransom em Pequim)