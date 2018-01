China suspende busca de pescadores vietnamitas vítimas de tufão A China suspendeu a busca dos pescadores vietnamitas que foram surpreendidos pelo tufão Chanchu, com o resgate de 330 pessoas nos últimos três dias, informou a agência estatal de notícias Xinhua. Nas últimas horas, o barco de salvamento Nanhaijiu 111 não encontrou sinais das sete embarcações vietnamitas com 88 marinheiros que ainda estão perdidas no Mar da China do Sul, disse o subdiretor do Centro de Resgate Marítimo da China, Tang Zhongfa. Os especialistas chineses imaginam que os pescadores tenham voltado para o Vietnã depois que o tempo melhorou. Até a suspensão da operação, os navios de resgate chineses rastrearam uma área de 664 milhas náuticas. A busca será retomada "logo que haja qualquer informação nova", ressaltou Tang. Os trabalhos começaram na sexta-feira, atendendo a um pedido do Vietnã. Segundo o Ministério de Comunicações chinês, foi a maior operação de resgate internacional do país. O Chanchu, primeira tempestade tropical do ano, deixou pelo menos 41 mortos nas Filipinas, além de obrigar à evacuação de milhares de pessoas. Na China, foram 23 mortes e um milhão de evacuados. Em Taiwan morreram duas pessoa e no Vietnã, pelo menos 25.