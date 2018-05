China tem 1o déficit comercial trimestral desde 2004

Entretanto, o país asiático apresentou um superávit comercial de US$ 140 milhões em março, contra um déficit de US$ 7,3 bulhões no mês anterior, informou a administração.

O crescimento das exportações no primeiro trimestre foi forte, completou, subindo 26,5%, para US$ 399,64 bilhões, em relação ao ano anterior. Mas as importações saltaram 32,6% durante o período, para US$ 400,66 bilhões. "O valor das importações no primeiro trimestre atingiu um recorde pela primeira vez de mais de US$ 400 bilhões", disse a administração.

O órgão explicou que a China importou mais equipamento mecânico e elétrico, incluindo carros, assim como minério de ferro e soja, em relação ao ano anterior. Além disso, os preços dessas commodities subiram.

Analistas esperam um superávit comercial chinês neste ano de US$ 160 bilhões a US$ 200 bilhões, mas afirmam que esse valor pode se reduzir se os preços do petróleo e das commodities continuarem altos. No ano passado, a China deve um superávit comercial de US$ 16 bilhões por mês. As informações são da Associated Press.