China tem interesse em ajudar Europa, diz premiê

"Agora que a Europa está enfrentando uma crise de dívida, apoiar a Europa é interesse nacional. De um lado, nosso principal mercado exportador é a Europa. De outro, Europa é nosso principal fonte de tecnologia importada. A partir desta perspectiva, ajudar na estabilização do mercado europeu é a mesma coisa que nos ajudar", disse ele.

Na quinta-feira, juntamente com a chanceler alemã Angela Merkel, Wen afirmou que está considerando um maior envolvimento nos fundos de ajuda para a zona do euro, mas também ressaltou que a Europa precisa cuidar de seus próprios problemas.

As afirmações feitas por ele foram a indicação pública mais forte de que a China deverá elevar seus investimentos nos fundos de ajuda, utilizando suas volumosas reservas estrangeiras para aliviar a crise da dívida do continente. As informações são da Dow Jones.