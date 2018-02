China tem superávit comercial de US$ 45,4 bi em outubro

As exportações cresceram 11,6% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado foi inferior ao observado em setembro, quando as exportações do país cresceram 15,3% na comparação anual. Ainda assim, o resultado de outubro superou as expectativas de analistas, que sugeriam aumento de 10%.

As importações, por outro lado, aumentaram 4,6% em outubro na comparação anual, ante um crescimento de 7% em setembro. Economistas esperavam que as importações aumentassem 5% no mês de outubro. (Com informações da Dow Jones)