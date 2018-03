China tem virús da gripe aviária em aves comercializadas

A agência de notícias estatal chinesa, que divulgou os resultados, informou que o vírus foi detectado em três amostras provenientes da província de Shandong. As outras duas amostras infestadas são das províncias de Guangdong e Jiangxi. As amostras da província de Shandong foram retiradas dos restos de aves do mercado local da cidade de Zaozhuang. Em Jiangxi, as amostras das aves vivas vieram de um fornecedor local e as de Guangdoung, de um supermercado de varejo.

A cepa do vírus detectado nas amostras é similar à encontrada em uma amostra de pombo recolhida em um mercado de Xangai, no dia 4 de abril. O ministério ordenou que as três províncias descartem corretamente as amostras e aumentem o monitoramento e o trabalho de prevenção. As informações são da Dow Jones.