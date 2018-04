China tenta evitar êxodo maciço A China trata os norte-coreanos como imigrantes ilegais e não refugiados políticos que deveriam receber asilo em vez de deportação. A maioria dos que consegue cruzar a fronteira opta por viver clandestinamente no país. Depois de viver na China de maneira ilegal por cinco anos, Y.G.J., de 27 anos, foi a Pequim e pediu ajuda em uma escola alemã, onde passou alguns dias. De lá, foi levado escondido de carro até a Embaixada da Alemanha, onde ficou durante uma semana em uma sala sem janelas, para não ser descoberto. Sua saída do país foi negociada com diplomatas sul-coreanos e as autoridades chinesas. Quando conseguiu sair da China, Y.G.J. tomou um vôo para Cingapura e, de lá, seguiu para a capita da Coreia do Sul.